Avrupa Merkez Bankası faiz artışına hazırlanıyor

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Reuters'a konuşan kaynaklara göre ECB üyeleri, politika faizinin yüzde 2,25'ten yüzde 2,50'ye yükseltilmesini uygun görüyor. Ancak kaynaklar, eylüldeki olası artışın ardından daha fazla sıkılaşmaya yönelik güçlü bir sinyal verilmesi konusunda isteğin düşük olduğunu belirtti.

Doğal gaz ve benzin fiyatları baskı yaratıyor

Kaynaklar, euro bölgesi enflasyonunun yüzde 3'e yakın seyretmesi, İran savaşının devam etmesi ve ekonominin beklenenden daha dirençli görünmesinin yeni faiz artışı için gerekçe oluşturduğunu söyledi.

Politika yapıcıların özellikle doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş ile pompa fiyatlarındaki yüksek benzin maliyetlerini enflasyon açısından önemli riskler olarak gördüğü belirtildi.

Euro bölgesi büyüme verileri ve iş dünyası anketlerinin de ekonominin beklenenden daha iyi durumda olduğuna işaret ettiği, bunun ECB'nin fiyat artışlarını kontrol altına alma çabasının ekonomik aktivite üzerinde aşırı baskı yaratmadığı görüşünü desteklediği aktarıldı.

Daha fazla faiz artışı için sinyal vermek istemiyorlar

Buna karşılık uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ECB'nin yüzde 2 hedefi civarında sabit kaldığı belirtildi.

Kaynaklara göre bu nedenle ECB üyeleri, eylül toplantısında faiz artırımı yaptıktan sonra daha fazla sıkılaşmaya ilişkin açık yönlendirme vermeye sıcak bakmıyor.