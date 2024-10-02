Avrupa Merkez Bankası faiz indirecek mi?

İş dünyası anketlerindeki belirgin bozulma, üç yıldan uzun bir süredir %2'nin altında gerçekleşen ilk enflasyon rakamı ve Fed'in gevşemeye geçmesinin verdiği güvence, politika yapıcıları çeyrek puanlık bir indirimin resmi bir imzadan daha fazlasına ihtiyaç duymadığı bir noktaya getirdi.

Yatırımcılar artık bunun gerçekleşme olasılığını yüzde 90 olarak fiyatlıyor.

Daha önce sadece Aralık ayında bir hamle öngörme konusunda birleşen ekonomistler, Morgan Stanley ve Barclays Plc'deki tahmincilerle birlikte bu hafta başında görüşlerini toplu olarak değiştirdi.

Letonya merkez bankası başkanı Martins Kazaks Riga'da Bloomberg'e verdiği demeçte, "Bir dahaki sefere toplandığımızda tartışacağız ve karar vereceğiz ve o zamana kadar daha fazla bilgi alacağız, ancak son veriler açıkça bir indirim yönüne işaret ediyor. Ekonomiye yönelik riskler daha belirgin hale geldi ve hala yapışkan olan yurtiçi, özellikle hizmetler, enflasyon ve çok zayıf büyüme riskleri giderek dengeleniyor" dedi.