Avrupa Merkez Bankası: Faiz indirimi için çok erken

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyon görünümünde, özellikle de temel fiyatlarda hala bazı riskler bulunduğu için Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmesini tartışmak için erken olduğunu söyledi.

Enerji fiyatlarındaki artış, Euro'nun zayıflaması ve birim işgücü maliyetlerindeki yükselişin, halihazırda yüzde 2.9'a gerilemiş olan, yüzde 2'ye düşmesi için 2025 yılına kadar zamana ihtiyaç duyan, tüketici fiyatları enflasyonu için potansiyel tehditler olduğunu söyleyen De Guindos, "Çeşitli risklerin bulunduğu çekirdek enflasyona odaklanmak esas. Faiz oranlarının düşürülmesine ilişkin herhangi bir tartışma için açıkça erken" dedi.