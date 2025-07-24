Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 8 ay sonra ilk

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, temel faiz oranlarını değiştirmeyerek mevduat kolaylığını yüzde 2,00, ana refinansman operasyonlarını yüzde 2,15 ve marjinal borç verme kolaylığını yüzde 2,40 seviyesinde tuttu.

Konsey'e göre, gelen veriler enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmelerini büyük ölçüde teyit etmektedir. Yurtiçi fiyat baskıları hafifliyor ve ücretlerdeki artış yavaşlıyor. Euro bölgesi ekonomisi, başta ticari gerilimler olmak üzere süregelen küresel belirsizliklere rağmen, kısmen daha önceki faiz indirimlerinin de yardımıyla direnç gösterdi.

ECB, verilere dayalı, toplantıdan toplantıya bir yaklaşıma olan bağlılığını teyit etmiş ve belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmadığını vurgularken, gelecekteki kararların enflasyona, ekonomik koşullara, temel fiyat dinamiklerine ve para politikası aktarımının etkinliğine ilişkin güncellenmiş değerlendirmelere bağlı olacağını belirtti.

ECB ayrıca varlık alım programı (APP) ve pandemik acil alım programı (PEPP) portföylerinin, vadesi gelen menkul kıymetlerin yeniden yatırımının durdurulması nedeniyle kademeli olarak azaldığını belirtmiştir.