Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü Yönetim Konseyi toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak temel faiz oranlarını değiştirmedi. Gösterge faiz oranını yüzde 4,50 seviyesinde tutan ECB, mevduat faiz oranını yüzde 4,0 ve marjinal faiz oranını yüzde 4,75 olarak korudu.

Yapılan açıklamada, "ECB, faiz oranlarınının gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı olmasını sağlayacak" denildi. Banka, Yönetim Konseyi toplantısının ardından açıkladığı projeksiyonlarda ise enflasyon ve büyüme tahminlerini aşağı çekti.

ECB, 2024 için enflasyon tanminini yüzde 2,7'den 2,3'e indirirken, büyüme tahminini ise yüzde 0,8'dan 0,6'ya düşürdü.

Yönetim Konseyi toplantısının ardından ECB'nin yayınladığı basın açıklaması şöyle:

"Yönetim Konseyi bugün ECB'nin üç temel faiz oranını sabit tutma kararı aldı.

Ocak ayındaki son Yönetim Konseyi toplantısından bu yana enflasyon daha da düşmüştür. En son ECB personel projeksiyonlarında, özellikle enerji fiyatlarının daha düşük katkısını yansıtan 2024 yılı için enflasyon aşağı yönlü revize edilmiştir. Personel şimdi enflasyonun 2024 yılında ortalama %2.3, 2025 yılında %2.0 ve 2026 yılında %1.9 olacağını öngörüyor. Enerji ve gıda hariç enflasyon tahminleri de aşağı yönlü revize edilmiş ve 2024 için ortalama %2.6, 2025 için %2.1 ve 2026 için %2.0 olarak belirlenmiştir.

Enflasyonun temel göstergelerinin çoğu daha da gevşemiş olsa da, kısmen ücretlerdeki güçlü artış nedeniyle yurt içi fiyat baskıları yüksek kalmaya devam etmektedir.

Finansman koşullarının kısıtlayıcı olması ve geçmişteki faiz artışlarının talep üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi, enflasyonun düşmesine yardımcı olmaktadır.

Çalışanlar 2024 yılı için büyüme tahminini %0,6'ya düşürmüş olup, ekonomik faaliyetin yakın vadede durgun seyretmesi beklenmektedir. Daha sonra ise ekonominin toparlanarak 2025'te %1,5 ve 2026'da %1,6 oranında büyümesini ve bu büyümenin başlangıçta tüketim, daha sonra da yatırımlarla desteklenmesini beklemektedir.

Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Yönetim Konseyi, mevcut değerlendirmesine dayanarak, ECB'nin temel faiz oranlarının, yeterince uzun bir süre boyunca korunduğunda, bu hedefe önemli bir katkı sağlayacak seviyelerde olduğunu düşünmektedir. Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, politika faiz oranlarının gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır.

Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir. Özellikle, Yönetim Konseyi'nin faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır."