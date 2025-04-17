Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ECB Yönetim Konseyi bugün yaptığı toplantıda üç temel faiz oranını 25'en baz puan düşürme kararı aldı. Yönetim Konseyi bugün ECB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan düşürme kararı aldı. Buna göre mevduat kolaylığı, ana refinansman operasyonları ve marjinal borç verme kolaylığı faiz oranları 23 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sırasıyla %2.25, %2.40 ve %2.65'e düşürülecektir.

Yapılan açıklamada, "Yönetim Konseyi'nin para politikası duruşunu yönlendirdiği oran olan mevduat kolaylığı oranını düşürme kararı, enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmesine dayanmaktadır" denildi.

Dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlemekte olduğunu belirten ECB, "Enflasyon, personelin beklediği şekilde gelişmeye devam etmiş ve Mart ayında hem manşet hem de çekirdek enflasyon gerilemiştir. Hizmet enflasyonu da son aylarda belirgin bir şekilde gerilemiştir. Enflasyonun temeline ilişkin çoğu ölçüm, enflasyonun Yönetim Konseyi'nin %2'lik orta vadeli hedefi civarında kalıcı olarak yerleşeceğine işaret etmektedir" ifadelerini de kullandı.

Ücret artışlarının ılımlı seyretmekte olduğunu da belirten ECB, "Euro bölgesi ekonomisi küresel şoklara karşı bir miktar direnç kazanmıştır, ancak artan ticari gerilimler nedeniyle büyüme görünümü bozulmuştur. Artan belirsizliğin hane halkı ve firmalar arasında güveni azaltması ve ticaret gerilimlerine piyasaların verdiği olumsuz ve değişken tepkinin finansman koşulları üzerinde sıkılaştırıcı bir etki yaratması muhtemeldir. Bu faktörler Euro bölgesinin ekonomik görünümünü daha da olumsuz etkileyebilir" dedi.

Yönetim Konseyi'nin enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefinde sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanmasını sağlamaya kararlı olduğunu, özellikle mevcut istisnai belirsizlik koşullarında, uygun para politikası duruşunu belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izleyeceğin vurgulayan ECB, "Yönetim Kurulu'nun faiz kararları, özellikle, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır. Yönetim Konseyi belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmamaktadır" dedi.