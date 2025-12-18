Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü toplantısında beklentilere paralel olarak 3 temel politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Politika faizi yüzde 2,15, mevduat faizi yüzde 2, gecelik borç verme faizi de yüzde 2,40 seviyesinde sabit kaldı.

Büyüme tahminleri yükseldi

Euro Bölgesi'nde kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile beklentilerin hemen altında gelirken, bölgede enflasyon ECB'nin orta vadeli hedefine yakın seyretmeyi sürdürüyor.

ECB faiz karar metninde, "Orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlamaya kararlıyız. Uygun para politikası duruşunu belirlerken veri odaklı ve toplantı bazlı bir yaklaşım izleyeceğiz. Belirli bir faiz patikası için ön taahhütte bulunmadık" denildi.

ECB, enflasyonun 2025'te yüzde 2,1, 2026'da yüzde 1,8 ve 2027'de yüzde 1,8 olmasını bekliyor, 2028 beklentisi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Banka, gelecek iki yıl için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti. Banka, 2025 için büyüme tahminini yüzde 1,4'e, 2026 için yüzde 1,2'ye ve 2027 için yüzde 1,4'e revize etti, 2028 beklentisini yüzde 1,4 olarak korudu.