Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, üç temel politika faizini değiştirmeme kararı aldı. Banka, güncellenen değerlendirmesinde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasının beklendiğini teyit etti.

ECB’ye göre küresel ölçekte zorlu koşullara rağmen ekonomi dayanıklılığını koruyor. Düşük işsizlik, özel sektörün sağlam bilançoları, savunma ve altyapı harcamalarının kademeli olarak devreye girmesi ile geçmiş faiz indirimlerinin destekleyici etkileri büyümeyi ayakta tutan unsurlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler nedeniyle görünümün halen belirsiz olduğu vurgulandı.

Yönetim Konseyi, para politikasında veri odaklı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edeceğini belirtti. Faiz kararlarının, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümü, riskler, çekirdek enflasyon dinamikleri ve para politikasının aktarım gücüne göre şekilleneceği ifade edildi. Konsey, belirli bir faiz patikasına önceden bağlı kalmayacağını yineledi.

Bu çerçevede mevduat faizi yüzde 2,00, ana refinansman faizi yüzde 2,15 ve marjinal fonlama faizi yüzde 2,40 seviyesinde sabit tutuldu.

Varlık alım programı (APP) ile pandemi acil alım programı (PEPP) kapsamında tutulan portföylerin ise, vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmemesiyle öngörülebilir ve ölçülü bir hızda küçülmeye devam ettiği belirtildi.

ECB, gerektiğinde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde kalmasını sağlamak ve para politikasının etkin iletimini korumak amacıyla tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu da vurguladı.