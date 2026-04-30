Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) sonrasında aynı şekilde, piyasa beklentilerine de paralel olarak faizleri değiştirmedi.

ECB Yönetim Konseyi, gelen verilerin enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmeleri genel olarak teyit ettiğini, ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin belirgin şekilde arttığını vurguladı.

Banka, para politikasının orta vadede enflasyonu yüzde 2 hedefinde istikrara kavuşturacak şekilde belirlenmesine bağlı kalındığını açıkladı.

ECB, Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatlarında sert yükselişe yol açtığını ve bunun hem enflasyonu yukarı ittiğini hem de ekonomik güveni baskıladığını belirtti. Bankaya göre savaşın orta vadeli enflasyon ve ekonomik aktivite üzerindeki etkileri, enerji fiyat şokunun büyüklüğüne, süresine ve dolaylı ile ikinci tur etkilerine bağlı olacak.

Açıklamada, savaşın uzaması ve enerji fiyatlarının yüksek kalmasının, hem genel enflasyon hem de ekonomik büyüme üzerindeki baskıyı artıracağına dikkat çekildi.

ECB, Euro Bölgesi'nin bu yüksek enerji fiyatları dönemine enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın olduğu bir noktada girdiğini ve ekonominin son çeyreklerde dayanıklılık gösterdiğini vurguladı. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin halen iyi çıpalanmış olduğu, ancak kısa vadeli enflasyon beklentilerinin belirgin şekilde yükseldiği ifade edildi.

Yönetim Konseyi, mevcut belirsizlik ortamını yönetmek için güçlü bir konumda olduğunu belirtirken, para politikası kararlarında veri odaklı ve toplantı bazlı yaklaşımın sürdürüleceğini yineledi. Faiz kararlarının enflasyon görünümü, ekonomik ve finansal veriler, çekirdek enflasyon dinamikleri ve para politikasının aktarım gücü dikkate alınarak şekillendirileceği, belirli bir faiz patikasına yönelik önceden taahhütte bulunulmayacağı vurgulandı.