Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranını yüzde 4'te bıraktı ve yüksek borçlanma maliyetlerinin de etkisiyle enflasyonun düşmeye devam ettiğini vurguladı.

ECB Yönetim Konseyi bugünkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Temel enflasyondaki düşüş eğilimi devam etti ve geçmiş faiz oranı artışları finansman koşullarına güçlü bir şekilde aktarılmaya devam ediyor" dedi.

Yapılan açıklamada, "Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Yönetim Konseyi, mevcut değerlendirmesine dayanarak, ECB'nin temel faiz oranlarının yeterince uzun bir süre korunduğunda bu hedefe önemli bir katkı sağlayacak seviyelerde olduğunu düşünmektedir" ifadeleri yer aldı.