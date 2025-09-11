Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faiz oranını %2,00 ve refinansman faiz oranını %2,15 seviyelerinde değiştirmedi. Banka, enflasyonun orta vadeli %2 hedefine yakın seyrettiğini ve genel enflasyon görünümünün Haziran ayında öngörülenle benzer olduğunu belirtti.

ECB'nin yeni personel projeksiyonları, enflasyonun Haziran ayında tahmin edilenle benzer bir tablo sunduğunu ortaya koydu.

Yönetim Konseyi, varlık alım programları (APP) ve pandemi acil durum alım programı (PEPP) portföylerinin, vadesi dolan menkul kıymetlerden elde edilen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma tabi tutulmaması nedeniyle ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azalmaya devam ettiğini bildirdi.

Banka, enflasyonun orta vadede %2 hedefine istikrarlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak ve para politikası aktarımının sorunsuz işleyişini korumak amacıyla tüm araçlarını kendi yetki alanı dahilinde ayarlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Ayrıca, parasal aktarım için ciddi bir tehdit oluşturan haksız ve düzensiz piyasa dinamiklerine karşı Aktarım Koruma Aracı'nın (TPI) mevcut olduğunu hatırlatan ECB, faiz oranı kararlarının enflasyon görünümünün ve çevresindeki risklerin değerlendirmesine dayanacağını ve belirli bir faiz yolu için ön taahhütte bulunulmadığını da ekledi.

ECB, 2025-2027 dönemi için enflasyon ve ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi; Haziran beklentilerine kıyasla bazı revizyonlar gözlendi. Yeni projeksiyonlar, özellikle enflasyon ve büyüme oranlarında farklı yönlerde değişimleri işaret ediyor.

Banka, 2027 yılı enflasyonunu %1,9 olarak öngörürken, bu oran Haziran'da beklenen %2,0'ın altında kaldı. 2026 yılı enflasyon tahmini %1,7 ile Haziran'daki %1,6'nın hafif üzerinde yer alırken, 2025 yılı enflasyon beklentisi %2,1 olarak, Haziran'daki %2,0 tahmininin üzerine çıktı.

Ekonomik büyüme cephesinde ise, 2025 yılı için %1,2'lik bir büyüme öngörülürken, bu Haziran'daki %0,9 beklentisinden daha yüksek oldu. 2026 yılı ekonomik büyüme tahmini %1,0 ile Haziran'daki %1,1'in altında kalırken, 2027 yılı için büyüme beklentisi %1,3 ile Haziran tahminleriyle aynı seviyede sabit kaldı.