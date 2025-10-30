Avrupa Merkez Bankası faizi kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini değiştirmedi. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde sabit bıraktı.

Piyasalarda beklenti de faizin sabit kalması yönünde oluşmuştu.

“Enflasyon görünümü değişmedi”

Enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefinin yakınında seyrettiğine işaret eden Yönetim Konseyi, enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesinin genel olarak değişmediğini bildirdi.

"Küresel ortamın zorlu olmasına rağmen ekonomi büyümeye devam ediyor" diyen Yönetim Konseyi, gGüçlü işgücü piyasası, sağlam özel sektör bilançoları ve geçmişte yapılan faiz indirimleri önemli direnç kaynakları olarak öne çıktığını vurguladı. Ancak küresel ticaret anlaşmazlıkları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle görünüm belirsizliğini koruduğunu da ifade etti.

Yönetim Konseyi, enflasyonu orta vadede %2 hedefine stabil olarak ulaştırmayı kararlılıkla takip edeceğini tekrarlarken, "Faiz kararları, enflasyon görünümü ve çevresindeki riskler, gelen ekonomik ve finansal veriler ile temel enflasyon dinamikleri dikkate alınarak toplantı bazında belirlenecek; belirli bir faiz yolu önceden taahhüt edilmeyecek" dedi.

Lagarde bekleniyor

Karar sonrası yayınlanan açıklamada, "Varlık alım programı (APP) ve pandemi acil alım programı (PEPP) portföyleri, vadesi gelen menkul kıymetlerin ana paralarının yeniden yatırılmamasıyla öngörülebilir bir hızda azalıyor" ifadelerini kullanan Yönetim Konseyi, enflasyon hedefi doğrultusunda gerekli araçları ayarlamaya ve para politikası aktarımının düzgün işleyişini korumaya hazır olduklarını tekrarladı.

ECB Başkanı Lagarde, kararların arkasındaki değerlendirmeleri bugün 16:45'te düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak.