"Avrupa Merkez Bankası faizi yavaşça düşürebilir"

Capital Economics'ten Jack Allen-Reynolds'a göre, hizmet enflasyonu yüksek seyretmeye devam ettikçe Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yavaşça düşürmesi muhtemel.

Açıklanan verilere göre Euro Bölgesi enflasyonu geçen ay %2,4'e yükselirken, yakından takip edilen hizmet enflasyonu da %3,9'dan %4,0'a tırmandı.

Allen-Reynolds, bunun ECB'nin faiz oranlarını daha da düşürmesini engellemeyeceğini belirterek, “Ancak, en azından şimdilik, hizmet enflasyonunun %4 civarında sıkışmış görünmesi, ECB politika yapıcılarının daha hızlı hareket etmek yerine 25 baz puanlık artışlarla indirim yapmayı tercih ederek dikkatli davranacakları anlamına geliyor” dedi.

ECB'nin bir sonraki toplantısında faiz oranlarını çeyrek puan düşürmesi bekleniyor.