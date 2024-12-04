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Avrupa Merkez Bankası için faiz tahmini

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn, "Aralık ayında faiz indirimi için gerekçeler arttı" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Avrupa Merkez Bankası için faiz tahmini
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Finlandiya MB Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn, Helsingin Sanomat gazetesine verdiği demeçte, Aralık ayında faiz indirimi için gerekçelerin arttığını ve para politikasındaki gevşemenin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Rehn röportajda Euro bölgesindeki ekonomik büyümenin kırılganlığına ve enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi olan %2 civarına yavaşlamasına işaret etti.

Rehn, “Bu faktörler Aralık ayında temel faiz oranının düşürülmesi için gerekçeleri arttırdı ve para politikasının bu yönünün önümüzdeki aylarda da devam etmesi muhtemeldir” dedi.

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