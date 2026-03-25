Avrupa Merkez Bankası Lagarde: Derin bir belirsizlikle karşı karşıyayız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, mevcut ekonomik görünüme ilişkin derin bir belirsizlik içinde olunduğunu açıkladı. Lagarde, enflasyondan sapmanın büyük ve kalıcı olması halinde müdahale için daha güçlü bir gerekçe oluşacağını belirtti.

Lagarde, mevcut enerji şokunun 2022'dekinden daha sınırlı kaldığını ifade ederken ekonomik koşulların ikincil etkilere daha az elverişli olduğunu vurguladı. Ancak şokun yoğunlaşması durumunda işçilerin ve şirketlerin tepkilerinin daha hızlı gelebileceği uyarısında bulundu. "Orantısız" fiyat artışlarının daha yüksek ücret taleplerini beraberinde getirebileceğine dikkat çeken Lagarde, hanehalkı tasarruf oranlarındaki artışın ise enerji şokunun etkisini sınırlayabileceğini ekledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt'ta düzenlenen "ECB ve Gözlemcileri" konferansında yaptığı konuşmada, İran'daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki belirsizliği artırdığını ve para politikası stratejisinin bu yeni şok dalgasına göre şekilleneceğini belirtti. Lagarde, savaş öncesinde Euro Bölgesi ekonomisinin güçlü bir ivme yakaladığını, Şubat ayında enflasyonun %1,9 seviyesinde gerçekleştiğini ancak mevcut durumun risk dengelerini değiştirdiğini vurguladı.

Enerji piyasaları ve ekonomik senaryolar

Lagarde, 2022 yılındaki enerji krizi ile bugünü kıyaslayarak mevcut durumun henüz o dönemki kadar ağır olmadığını ifade etti. 2022'de doğal gaz fiyatlarının megavatsaat başına 340 euroya ulaştığını, bugün ise bu rakamın 60 euro civarında olduğunu hatırlattı. Ancak petrol fiyatlarının varil başına 130 dolar seviyesine çıkarak 2022 zirvelerine yaklaştığına ve küresel arz kesintilerinin derinleşebileceğine dikkat çekti. ECB tarafından hazırlanan gelecek projeksiyonları ise iki ana senaryo üzerinden değerlendirildi:

•Olumsuz senaryo: Şokun şiddetlenmesi ancak kısa sürmesi durumunda, yıllık enflasyonun baz senaryonun 1 puan üzerine çıkması, büyümenin ise 2026-2027 yıllarında bir miktar gerilemesi bekleniyor.

•Şiddetli senaryo: Şokun uzun süreli ve yaygın olması durumunda, 2027 yılı enflasyonunun baz senaryonun 3 puan üzerine çıkabileceği ve hedefin oldukça üzerinde kalacağı öngörülüyor.

Para politikasında esneklik ve çeviklik

Başkan Lagarde, ECB'nin artık herhangi bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmadığını ve her toplantıda verilere dayalı karar alma (toplantıdan toplantıya yaklaşımı) çevikliğine sahip olduklarını belirtti. 2022'de varlık alımları ve ileriye dönük yönlendirmelerle ellerinin bağlı olduğunu ancak şu an nötr seviyede olan politika duruşunun esneklik sağladığını ifade etti. Lagarde, "Tereddütle felç olmayacağız; orta vadeli %2 enflasyon hedefimize olan bağlılığımız koşulsuzdur" diyerek kararlılık mesajı verdi.