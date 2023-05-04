Avrupa Merkez Bankası sürpriz yapmadı
Avrupa Merkez Bankası, ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak faizleri 25 baz puan yukarı çekti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. ECB, gecelik mevduat faizini yüzde 3,25'e yükseltirken; politika faizini yüzde 3,50'den yüzde 3,75'e çıkarıldı. Gecelik borç verme oranını ise, yüzde 4 seviyesine yükseltildi. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Piyasalar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi.
Karar metninde öne çıkanlar şöyle:
*Enflasyon görünümü çok uzun süredir çok yüksek olmaya devam ediyor
*Gelen veriler ECB'nin önceki toplantısında oluşturduğu orta vadeli enflasyon görünümü değerlendirmesini genel olarak destekliyor
*ECB'nin gelecekteki kararları politika faizlerinin enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefine geri getirmek için yeterince sınırlayıcı seviyeye gelmesini sağlayacak
*ECB'nin politika kararları gelen ekonomik ve finansal veri ışığında enflasyon görünümünün değerlendirilmesini temel almaya devam edecek
*Faiz oranları ECB'nin para politikası duruşunu belirlemede ana aracı olmaya devam edecek
*APP çerçevesinde alınmış varlıkların ana paraları Temmuz 2023'ten sonra yeniden yatırıma yönlendirilmeyecek
*ECB bilançosunda Haziran 2023 sonuna kadar aylık ortalama 15 milyar euro azalma devam edecek