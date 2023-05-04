Avrupa Merkez Bankası sürpriz yapmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. ECB, gecelik mevduat faizini yüzde 3,25'e yükseltirken; politika faizini yüzde 3,50'den yüzde 3,75'e çıkarıldı. Gecelik borç verme oranını ise, yüzde 4 seviyesine yükseltildi. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Piyasalar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi.

Karar metninde öne çıkanlar şöyle:

*Enflasyon görünümü çok uzun süredir çok yüksek olmaya devam ediyor

*Gelen veriler ECB'nin önceki toplantısında oluşturduğu orta vadeli enflasyon görünümü değerlendirmesini genel olarak destekliyor

*ECB'nin gelecekteki kararları politika faizlerinin enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefine geri getirmek için yeterince sınırlayıcı seviyeye gelmesini sağlayacak

*ECB'nin politika kararları gelen ekonomik ve finansal veri ışığında enflasyon görünümünün değerlendirilmesini temel almaya devam edecek

*Faiz oranları ECB'nin para politikası duruşunu belirlemede ana aracı olmaya devam edecek

*APP çerçevesinde alınmış varlıkların ana paraları Temmuz 2023'ten sonra yeniden yatırıma yönlendirilmeyecek

*ECB bilançosunda Haziran 2023 sonuna kadar aylık ortalama 15 milyar euro azalma devam edecek