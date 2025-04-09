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"Avrupa Merkez Bankası, temel faiz oranını düşürmeli"

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Başkanı Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın ABD gümrük vergilerindeki son artışa karşılık olarak temel faiz oranını düşürmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
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"Avrupa Merkez Bankası, temel faiz oranını düşürmeli"
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Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Başkanı Francois Villeroy de Villeroy, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, “Faiz indirimleri için hala yer var. 2 Nisan'dan bu yana yaşanan değişiklikler aslında yakın zamanda bir indirim yapılabileceğini gösteriyor” dedi.

ECB geçen ay borçlanma maliyetlerini üst üste beşinci kez düşürdü. Ancak bu toplantının kayıtları, üyelerin bu ay bir duraklamayı bir seçenek olarak değerlendirdiğini gösterdi.

2 Nisan tarifeleri bunu değiştirmiş gibi görünüyor.

Gümrük vergilerindeki artış öncesinde, politika yapıcılar böyle bir hareketin enflasyonu nasıl etkileyeceği konusunda emin olmadıklarını söylediler. ABD dolarının avro karşısında güçlenmesini ve bunun da avro bölgesinin ithal ettiği birçok mal ve hizmetin fiyatını artırmasını bekliyorlardı.

Bunun yerine, tarifelerin açıklanmasından bu yana euro dolar karşısında değer kazandı. Bunun ECB'nin %2'lik hedefine yakın kalmasını beklediği enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı olacağını söyleyen Villeroy, “Piyasanın tepkisinde muhtemelen en büyük sürpriz olan Euro'nun değer kazanmasını da buna eklemeliyizi. Bu, enflasyonun kontrol altına alınmasında bir faktördür” dedi.

Villeroy, ABD'de fiyatların muhtemelen farklı bir yol izleyeceğini söyledi."İthalatına vergi uyguladığı için ABD'de muhtemelen enflasyonist bir şok yaşanacak" dedi.

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