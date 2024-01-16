Avrupa Merkez Bankası Üyesi Villeroy: Bir sonraki hamle faiz indirimi olacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Davos'ta açıklamalarda bulundu. Avrupa Merkez Bankası'nın henüz enflasyona karşı zafer ilan edemeyeceğini, ancak bir sonraki hamlesinin muhtemelen bu yıl içinde bir faiz indirimi olacağını söyledi.

Villeroy, "Büyük sürprizler olmazsa, bir sonraki hamlemiz muhtemelen bu yıl içinde bir indirim olacak. Zamanlama hakkında yorum yapmayacağım" dedi.