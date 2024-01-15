Avrupa Merkez Bankası üyesinden dikkat çekici 'faiz' tahmini

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine meydan okuyabileceğini ve 2024 yılı boyunca faiz indirimlerine başlamayı erteleyebileceğini söyledi.

Avusturya Merkez Bankası Başkanı CNBC'ye verdiği demeçte, ilk faiz indiriminin Nisan ayında yapılmasını isteyenlerle ilgili olarak, "Korkarım Davos'tan ayrılırken bu insanlar derin bir hayal kırıklığına uğrayacaklar" dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC'den Steve Sedgwick'e konuşan Sedgwick, "Henüz kesintilerden bahsedeceğimizi düşünmüyorum, çünkü bahsetmemeliyiz. Son haftalarda gördüğümüz her şey ters yöne işaret ediyor, bu nedenle bu yıl hiç kesinti olmayacağını bile öngörebilirim" dedi.