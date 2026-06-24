Avrupa Merkez Bankası zayıf ekonomik büyümeye rağmen faiz artırım döngüsünü sürdürebilir mi?

Euro Bölgesi ekonomisi, küresel ticaret ağlarındaki yavaşlama ve yüksek seyreden enerji maliyetlerinin baskısıyla %0,1 gibi sınırlı bir büyüme kaydederek resesyon sınırında seyrediyor. Bu durgun makroekonomik görünüme karşın, manşet enflasyonun %3,2 seviyesinde katılık göstermesi ECB'nin hareket alanını ciddi ölçüde daraltıyor. Finans devi BofA da bankanın ekonomik büyümeyi feda etme pahasına fiyat istikrarını önceliklendireceğini öngörüyor. Kurumun analizlerine göre, stagflasyon riskinin belirginleştiği bu konjonktürde temmuz veya eylül ayındaki para politikası toplantılarından 25 baz puanlık yeni bir faiz artırımı kararının çıkması yüksek bir ihtimal olarak masada yer alıyor.

Tarihsel süreç ve geçmiş faiz kararlarının etkisi

ECB, enflasyon dalgasıyla mücadele kapsamında son yılların en agresif sıkılaşma döngülerinden birini yönetiyor. Geçtiğimiz dönemlerde alınan peş peşe artış kararlarıyla fonlama maliyetleri kademeli olarak yukarı çekildi, son olarak Haziran 2026 toplantısında mevduat faizi %2 seviyesinden %2,25'e yükseltildi. Bu karar, ECB'nin enflasyondaki katılığı kırmak adına büyümeyi ikinci plana atmaya hazır olduğunun en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti. Geçmiş dönemlerdeki sıkı para politikası adımlarının piyasaya gecikmeli yansıyan etkileri sanayi üretimi üzerinde baskı oluştururken, bankacılık sektöründeki kredi hacimlerinin daralması da ekonomik kısırlığı derinleştiren temel unsurlar arasında yer alıyor.

Euro/dolar paritesinde aşağı yönlü baskı artıyor

ECB’nin bu zorlu patikası ve BofA’nın yayımladığı son projeksiyonlar, döviz piyasalarında da dengeleri sarsıyor. BofA raporunda yer alan kur tahminlerine göre, ABD ekonomisinin görece güçlü duruşu ve Federal Rezerv'in (Fed) hamleleri karşısında Euro/dolar paritesinde aşağı yönlü baskının hız kazanması bekleniyor. Kısa vadede paritenin kritik destek seviyelerini test edebileceğini öngören kurum, Euro Bölgesi'ndeki yapısal tıkanıklık aşılmadığı sürece para biriminin küresel ölçekte kırılgan kalmaya devam edeceğini vurguluyor.

Yüksek faiz dönemi tahminlerden uzun sürebilir

Piyasa aktörlerinin yılın son çeyreğinde beklediği olası gevşeme ve faiz indirimi senaryoları, Euro Bölgesi'nin mevcut yapısal sorunları nedeniyle geçerliliğini yitirme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Çekirdek enflasyondaki yapışkanlık, borçlanma maliyetlerinin uzun bir süre daha zirve seviyelerde kalmasını zorunlu kılıyor. BofA tarafından hazırlanan raporda, erken bir gevşeme döngüsünün enflasyonist beklentileri yeniden tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor. Bu doğrultuda, daha önce daha yakın vadeler için öngörülen ilk faiz indirimi hamlesinin ancak 2027 yılının ilk çeyreğinde realize olabileceği tahmin ediliyor. Gelişmeler, salı günü piyasaların odağında büyüme rakamlarından ziyade ECB'nin bu katı ve tavizsiz enflasyonla mücadele stratejisinin olacağını kanıtlıyor.