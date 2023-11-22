Avrupa Merkez Bankası'ndan 20 bankaya ceza tehdidi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık 20 bankaya mektup yazarak, iklim riski yönetimlerindeki eksiklikleri gidermedikleri takdirde para cezası uygulayacağı uyarısında bulundu.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, bu ay ve geçen ay gönderilen mektuplarda ECB'nin bankalara tespit ettiği sorunları düzeltmeleri için Mart sonu gibi münferit süreler verdiğini belirtildi.

Kaynaklar, periyodik ceza ödemelerinin, ECB'nin gecikenlere karşı sabrının tükenmesiyle birlikte bir tırmanışa işaret ettiğini söyledi.

ECB, kredi verenleri aşırı hava şoklarının varlık değerleri üzerindeki etkisine ya da büyük karbon ayak izine sahip müşterilerin işsiz kalma riskine hazırlanmak için yeterince çaba göstermedikleri konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ECB tarafından gözlemlenen eksikliklerin ciddiyetinin bankalar arasında farklılık gösterdiğini ve hepsinin ceza almasının olası olmadığını söyledi.