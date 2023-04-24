Avrupa Merkez Bankası'ndan dijital euro açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB), "Dijital Euronun Araştırma Aşamasındaki İlerleme" başlıklı üçüncü raporunu yayımladı.

Dijital avronun oluşturulması amacıyla araştırmaların ve çalışmaların devam ettiği belirtilen raporda, AB Komisyonu'nun dijital euronun yürürlüğe sokulması halinde uygulanacak denetim mekanizmasını önerge olarak bu yılın ikinci çeyreğinde sunmayı planladığı bildirildi.

Raporda, dijital avronun oluşturulması amacıyla ECB'nin, yasama sürecinden kaynaklanabilecek olası gerekli düzenlemeleri yapacağı kaydedildi.

Dijital euronun ilk etapta Euro Bölgesi üyesi ülkelerin kullanımına sunulmasının planlandığı belirtilen raporda, Euro Bölgesi'nde hesabı olma şartıyla Euro Bölgesi dışındaki kullanıcıların da dijital euroya ulaşabileceği bildirildi.

Dijital euronun diğer para birimlerine çevrilebilmesinin merkez bankası ve dijital para birimi arasında yeni bir sistemin kurulmasına ihtiyaç duyacağı aktarılan raporda, "Öncelik, Euro Bölgesi kullanıcılarının ihtiyaçlarına hizmet eden dijital bir euronun oluşturulmasıdır." denildi.

Bankanın dijital euronun oluşturulması amacıyla tüm tasarım seçeneklerini değerlendirdiği, gelecek aylarda konunun tüm paydaşlarla görüşülmesinin planlandığı belirtilen raporda, ECB Yönetim Kurulu'nun, dijital euronun oluşturulmasında bir sonraki aşamaya geçilmesi ile ilgili kararının bu yılın güz döneminde verilmesinin planlandığı bildirildi.