Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika yapıcısı Fabio Panetta, zayıf bir Euro Bölgesi ekonomisinin enflasyon için aşağı yönlü riskler oluşturduğunu söyledi. Panetta, fiyatlara yönelik yukarı yönlü risklerin esas olarak enerjiden geldiğini belirtti.

ECB Yönetim Konseyi üyesi Panetta, İtalya'nın bankacılık birliği ABI'ye gönderdiği çevrimiçi mesajda, “Euro Bölgesi ekonomisindeki zayıflık işaretleri beklediğimizden daha kalıcı” dedi.

Panetta, ECB'nin tüketici odaklı bir toparlanma beklediğini ancak bunun gerçekleşmediğini de kaydetti.