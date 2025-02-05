Avrupa Merkez Bankasından enflasyon yorumu: Hedefe yaklaşılıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Önceden belirlenmiş bir yol izlemediğimiz ve gelen ekonomik verilere dayanarak toplantı toplantı karar vereceğimiz konusunda çok net olduk. Bunun nedeni belirsizlik seviyesinin çok yüksek olmasıdır. Enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize yaklaştığını gördüğümüzden beri para politikamızın kısıtlamalarını azaltıyoruz. Faizlerin ne kadar düşeceği, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize yaklaştığını teyit eden verilere bağlıdır. Bunun bu yıl gerçekleşeceğinden eminiz, ancak özellikle jeopolitik durumla ilgili olarak dikkate almamız gereken bir dizi belirsizlik var. Dolayısıyla, mevcut koşullar altında mevcut yörüngemiz net olsa bile, kimse faiz oranlarının hangi seviyeye ulaşacağını bilmiyor" dedi.

Enflasyonun tüm bileşenleri paralel olarak gelişmediğini belirten Guindos, hizmet enflasyonunun yavaşlamaya başlamasının önemli olduğuna işaret ederek, "Bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz çünkü hizmetler ücrete çok duyarlıdır ve ücret artışının yavaşlamaya başlamasını bekliyoruz. Kurumsal anketlerimizin de ücret dinamiklerinin yavaşlamaya başlayacağına dair inancımızı teyit ettiğini görüyoruz, dolayısıyla bunun hizmet enflasyonunu düşürmeye yardımcı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Guindos, "Ortalama olarak, çoğunlukla enerji fiyatlarından kaynaklanan baz etkileri nedeniyle önümüzdeki birkaç ay boyunca manşet enflasyonda bir artış görebiliriz. Bununla birlikte, manşet enflasyonun bahar aylarından itibaren yavaşlamaya başlayacağına ve sürdürülebilir bir temelde yüzde 2'lik hedefimize doğru yakınsayacağına inanıyoruz" dedi.