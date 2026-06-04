Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artışı bekleniyor

Danske Bank, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 11 Haziran Perşembe günü politika faizlerini 25 baz puan artırmasını beklediğini bildirdi. Bankanın raporunda, ECB'nin mevduat faizini piyasa fiyatlaması ve konsensüsle uyumlu şekilde yüzde 2,25'e yükselteceği öngörüldü.

Danske Bank, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın gelecekteki politika faizi patikasına ilişkin tüm seçenekleri açık tutmasının beklendiğini belirtti. Raporda, Lagarde'ın olası bir yaz ayı faiz artışına kapıyı açık bırakacağı, ancak önceden taahhütte bulunmayacağı değerlendirmesi yapıldı.

Banka, üçüncü çeyrekte 25 baz puanlık nihai bir faiz artışı daha beklediğini ve bu adımla mevduat faizinin yüzde 2,50'ye ulaşacağını tahmin etti.

Raporda, ECB Yönetim Konseyi üyelerinden gelen son iletişimin, hem şahin hem de güvercin kanattan haziran ayında faiz artışına açık biçimde işaret ettiği ifade edildi. Enerji şokunun büyüklüğü ve kalıcılığının, ECB'nin bu şoku artık göz ardı edemeyeceği anlamına geldiği belirtildi.

Danske Bank, Isabel Schnabel'in değerlendirmesine atıfla, enflasyon beklentilerinin çıpasından kopma riskinin arttığını aktardı. Rapora göre, ECB'nin faiz artırımındaki temel gerekçesi, harekete geçme isteğini göstererek enflasyon beklentilerini çıpalı tutmak olacak.

Banka, nisan toplantısından bu yana manşet enflasyonun ECB'nin beklentileriyle genel olarak uyumlu seyrettiğini, çekirdek enflasyonun ise mayıs ayındaki güçlü hizmetler verisi nedeniyle yukarı yönlü sürpriz yaptığını belirtti. Petrol vadeli fiyatlarının mart ayındaki temel personel projeksiyonlarına kıyasla yükseldiğine dikkat çeken Danske Bank, yeni projeksiyonlarda 2026 enflasyon tahmininin yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a, 2027 tahmininin ise yüzde 2,0'dan yüzde 2,2'ye çıkarılmasını bekliyor.

Büyüme tarafında ise verilerin aşağı yönlü sürpriz yaptığı kaydedildi. Banka, ilk çeyrek GSYH verisi ve ikinci çeyreğe ilişkin ankete dayalı göstergeler nedeniyle 2026 GSYH büyüme tahmininin yüzde 0,9'dan yüzde 0,6'ya, 2027 tahmininin ise yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye indirileceğini öngördü.

Danske Bank, yeni personel projeksiyonlarının teknik varsayımlarda yaklaşık 68 baz puanlık faiz artışını içermesinin beklendiğini, bunun da ECB Yönetim Konseyine bu yıl iki faiz artışı için gerekçe sağlayabileceğini ifade etti.

Raporda, haziran ayı faiz artışının piyasalar tarafından tamamen fiyatlandığı ve bu nedenle basın toplantısında odağın verilecek sinyaller olacağı belirtildi. Danske Bank'a göre, gelecek hafta yapılması beklenen ve iyi şekilde yönlendirilen politika artışı, ECB'nin aşağı yönlü büyüme risklerinden çok yukarı yönlü enflasyon risklerini sınırlamayı tercih ettiğini gösteriyor.

Banka, tek bir faiz artışının ekonomik koşulları anlamlı biçimde değiştirmeyeceğini belirterek, ECB'nin üçüncü çeyrekte 25 baz puanlık bir faiz artışı daha yapmasını beklediğini bildirdi.

Danske Bank, temmuz toplantısına kadar sınırlı yeni veri bulunacağını, bunun da olası ikinci tur etkilerine ilişkin net değerlendirme yapılmasını zorlaştıracağını ve ikinci faiz artışının zamanlamasına yönelik belirsizliği artıracağını kaydetti. Raporda, faiz artışının temmuzda mı yoksa eylülde mi yapılacağına ilişkin kararın ekonomik görünümü ya da faiz piyasalarına yönelik genel değerlendirmeyi anlamlı ölçüde değiştirmeyeceği ifade edildi.