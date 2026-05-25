Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Martin Kocher, bu yıl enflasyonun daha önce beklenenden yüksek gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu, buna karşın ekonominin makul ölçüde dirençli kaldığını belirtti. Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde 22-23 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa maliye bakanları toplantısı sırasında konuşan Kocher, önceki fiyat şokuyla hâlâ mücadele eden tüketicilerin bu görünümden olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.

ECB'nin bir sonraki para politikası toplantısına üç haftadan az süre kaldığını hatırlatan Kocher, mevcut koşullarda seçeneklerin faizleri sabit tutmak ile artırmak arasında şekillendiğini söyledi. Kocher, "Eğer durum iyileşmezse, tartışmalarımızı harekete geçmeye odaklamak zorunda kalacağımız açık" dedi.

Bloomberg'e göre, ECB içindeki daha güvercin üyeler dahi uzun vadeli enflasyon beklentilerinin bozulmaması için haziranda faiz artışının en olası sonuç olabileceğini kabul etmeye başladı. Bununla birlikte, yılın geri kalanına ilişkin görünüm konusunda daha temkinli bir çizgi korunuyor.

Kocher, belirsizliğin yüksek olduğunu belirterek şu aşamada önceden kesin bir taahhütte bulunmanın uygun olmayacağını söyledi. Aynı zamanda Avusturya Merkez Bankası'nın da başında bulunan Kocher, çok fazla seçeneğin dışlanmaması gerektiğini vurgulayarak, olumlu gelişmelerin ortaya çıkmasının umulduğunu kaydetti.