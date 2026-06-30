Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz mesajı: Kararlar risk değil tamamen projeksiyon odaklı

Kıta genelinde yürütülen sıkılaşma adımlarına yönelik eleştirileri değerlendiren ECB Başkanı Christine Lagarde, para politikası stratejisinin rasyonel arka planını paylaştı. Lagarde, faiz patikasında atılan ya da atılacak olan adımların piyasalar için bir tehlike arz etmediği, aksine bilimsel tahmin modellerine göre şekillendirildiği ifadesini kullandı. Bu stratejik çıkış, enflasyon kontrol altına alınana kadar veri hassasiyetinin en üst düzeyde korunacağını gösteriyor.

“Finansal kararlar anlık tepkilere göre şekillenmiyor”

ECB'nin para politikası yönetiminde son dönemde yoğunlaşan tartışmalar, Lagarde’ın yaptığı resmi açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Lagarde, faiz artırımı hamlelerinin ekonomik büyümeyi baltaladığı yönündeki iddiaları doğrudan reddetti. Alınan kararların anlık dalgalanmalara veya kısa vadeli piyasa spekülasyonlarına göre belirlenmediğini bildiren Lagarde, uzun vadeli ve geniş kapsamlı makroekonomik projeksiyonları esas aldıklarını belirtti. Tüketici fiyat endeksleri ve sanayi üretimi gibi kritik verilerin oluşturduğu bu bilimsel tahmin setleri, piyasa aktörlerine çok daha öngörülebilir bir finansal zemin sunmayı amaçlıyor.

Orta vadeli enflasyon hedefinden taviz yok

Euro Bölgesi içindeki farklı ekonomilerin büyüme hızları arasındaki makas, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasını zorunlu kılan en önemli yapısal faktörler arasında yer alıyor. Lagarde, faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketlerin birer risk faktörü olarak nitelendirilmesinin ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığını, bu araçların orta vadeli %2 enflasyon hedefine ulaşmak için rasyonel birer mekanizma olduğunu savunuyor. Likidite akışının denetim altında tutulması, çekirdek enflasyon göstergelerindeki katılığı kırmak adına en güçlü kalkan olarak değerlendiriliyor. Dinamik olarak güncellenen projeksiyonlar sayesinde, ekonomik bir duraksamaya yol açmadan fiyat istikrarının sağlanması hedefleniyor.

Veri odaklı sıkı duruşun küresel piyasalara yansımaları

Ekonomi yönetiminin veri odaklı ve kararlı bu duruşu, ABD doları ve Euro paritesindeki dengeleri doğrudan etkilerken uluslararası büyük yatırım fonlarının da portföy dağılımlarını gözden geçirmesine neden oluyor. Gelişmiş pazarlardaki tahvil getirilerinin ve hisse senedi piyasalarının para politikasındaki bu öngörülebilirlikten beslendiği görülüyor. Finansal otoriteler, Lagarde tarafından yapılan son resmi çıkışla birlikte ECB'nin faiz indirim döngüsüne girmek için acele etmeyeceğinin ve ekonomik verilerde kalıcı bir iyileşme sinyali görmedikçe mevcut sıkı duruşun korunacağının anlaşıldığını belirtiyor. Küresel tedarik zinciri krizleri ve jeopolitik enerji dalgalanmaları varlığını sürdürse de Euro Bölgesi'nin bu metodolojik yönetim modeli, enflasyonist sarmala karşı kurumsal bir barikat oluşturmaya devam ediyor.