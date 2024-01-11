Avrupa Merkez Bankası'ndan Fransa için 'resesyon' tahmini

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Fransa'nın ekonomik büyümesinin yavaşlamakla birlikte korkulandan daha sağlam olduğunu ve 2024 yılı için daha önce yapılan yüzde 0.9'luk tahmini desteklediğini söyledi.

France 2 televizyonuna konuşan Villeroy, "Fransa 2024 yılında resesyona girmeyecek" dedi.