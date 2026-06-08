Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım planına ekonomistler temkinli

ECB Yönetim Konseyi'nin faiz oranlarını görüşmek için perşembe günü yapacağı toplantı öncesinde yapılan değerlendirmelerde, ECB yetkililerinin, İran savaşının ardından yükselen enerji fiyatlarının daha geniş çaplı bir enflasyon dalgasını tetiklemesini önlemek için faiz artırımına ihtiyaç olduğu görüşüne yaklaştığı belirtiliyor.

Buna karşın bazı analistler, Euro Bölgesi ekonomisinin kırılgan seyrini koruduğunu ve ECB'nin şokun ne kadar kalıcı olacağını görmek için daha fazla bekleyebileceğini savunuyor. ABD ile İran arasında barış anlaşmasına yönelik temasların sürdüğü bir dönemde erken bir faiz artırımının, hanehalkı ve şirketler üzerinde gereksiz yük oluşturabileceği ifade ediliyor.

Ekonomistler, olası bir faiz artırımının yatırımcılar tarafından yeni bir sıkılaşma döngüsünün başlangıcı olarak algılanabileceğine de dikkat çekiyor. Bu durumun, zaten zayıf seyreden ekonomik aktivite üzerinde ilave baskı yaratabileceği belirtiliyor.

TS Lombard'dan Davide Oneglia, ECB'nin kredibilitesini kanıtlama konusunda kararlı göründüğünü belirterek, 2011'deki faiz artırımlarının açık bir politika hatası olduğunu söyledi. Oneglia, ECB'nin enflasyon beklentilerine ve 2022'de yaşanan deneyimin izlerine fazla odaklanmasının benzer bir hatanın tekrarlanması riskini artırdığını ifade etti.

Bazı ekonomistler ise bu endişeleri paylaşmıyor. Bir grup analist, çekirdek enflasyondaki hızlanmanın yalnızca enerji fiyatlarının geçişkenliğiyle açıklanamayabileceğini belirtirken, ücretler gibi kalemlerde şimdilik aşırı yukarı yönlü baskıya dair belirgin işaret görülmediğini vurguluyor.

Societe Generale baş ekonomisti Michala Marcussen, ECB'nin ikinci tur etkiler konusunda sağlam kanıtlar ortaya çıkmadan faiz artırması halinde gereksiz sıkılaşma riski alacağını söyledi.

Ekonomistler arasında görüş ayrılıkları sürerken, bazı kurumlar ECB'nin bu yıl faiz artırabileceğini ve bunu 2027'de bir faiz indiriminin izleyebileceğini öngörüyor. Diğerleri ise mevcut koşullarda politika sıkılaştırmanın erken ve maliyetli olabileceği uyarısında bulunuyor.