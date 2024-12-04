Avrupa otomotiv sektöründe fabrika kapatma planları artıyor

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, kıtanın otomotiv sektörü Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabeti ve elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleri ile beklenenden yavaş olmasıyla mücadele ediyor.

Avrupa'nın otomotiv endüstrisindeki kriz, gözden kaçan trendlerin, yapısal sorunların ve jeopolitik risklerin karmaşık bir etkileşimiyle ortaya çıkarken, kıtada birçok otomotiv ve yedek parça üreticisinin son dönemde fabrika kapatma ve büyük çaplı işten çıkarmalar açıklaması dikkati çekiyor.

Avrupa'da otomotiv üreticilerinin içinde bulunduğu derin kriz, başta yedek parça olmak üzere tedarikçileri de olumsuz etkiliyor.

Tedarikçiler düşen siparişler ve artan maliyetlerle karşı karşıya kalırken, birçoğu elektrikli araç gereksinimlerini karşılamak için işten çıkarmalar veya yeniden yapılanma planlıyor.

Bosch 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Kıtanın otomotiv sektöründe işten çıkarmalara son olarak, sektörün önemli tedarikçilerinden Bosch katıldı. Şirket, otomotiv biriminde dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Bosch, ilave olarak üretim tesislerinde kısa mesaiye gidileceğini açıkladı.

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 5 Kasım'da otomobil üreticilerinden zayıf talep nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da toplam 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Schaeffler, Avusturya ve İngiltere'deki fabrikaların kapatılmasını da planlıyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen de 28 Ekim'de Almanya'da en az üç fabrikayı kapatma ve büyük çaplı işten çıkarma planladığını bildirmişti.

Şirket tarihindeki en büyük maliyet ve yapısal krizle mücadele eden Volkswagen, pazar payını korumak, maliyetleri düşürmek için işçilerin maaşlarında yüzde 10 kesinti talep ediyor.

Volkswagen ile Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall arasında yürütülen, ülkede fabrikaların kapatılması planı dahil ücret görüşmelerinde sonuç çıkmamasının ardından sendika üyesi çalışanlar, şirketin Almanya'daki 9 fabrikasında uyarı grevleri başlatmıştı. Volkswagen Grubu, Audi markasının Brüksel'de üretim yapan tesisini de Şubat 2025 sonunda kapatacak.

Otomotiv sanayindeki kriz tedarik sanayisine yansıyor

İsviçre merkezli otomotiv tedarikçisi Feintool dün Almanya'daki tesislerinden birini kapatacağını ve 200 kadar kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Feintool, Almanya’daki üretiminin çoğunun Macaristan'daki tesisine taşınacağını duyurdu.

Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Valeo da 27 Kasım'da yeniden yapılanma kapsamında Avrupa'da yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracağını ve Fransa'da iki tesisini de kapatmayı planladığını bildirdi.

Küresel otomotiv üreticisi Stellantis, 26 Kasım'da İngiltere'de bir fabrikasını kapatmayı planladığını duyurdu.

Bünyesinde çok sayıda önemli markayı bulunduran küresel otomotiv üreticisinin üst yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, 1 Aralık’ta görevinden istifa etti. Şirket, düşük talep nedeniyle İtalya'nın Mirafiori kentindeki ana fabrikasında montaj faaliyetlerini askıya aldı.

Ford Motor, 20 Kasım'da endüstrinin elektrifikasyona doğru kayması ve artan rekabet ortamında, Avrupa'da maliyet açısından daha rekabetçi bir yapı oluşturmak ve büyümeyi sürdürmek için yeniden yapılandırma planını duyurdu. Ford, maliyet açısından daha rekabetçi bir yapı oluşturma planı kapsamında Avrupa'daki iş gücünü azaltarak, 4 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

Fransız lastik üreticisi Michelin ise 5 Kasım'da Fransa'daki 2 fabrikasını en geç 2026 yılı başında kapatacağını duyurdu. Fransız lastik üreticisinin söz konusu fabrikalarında 1254 kişi çalışıyor.

Avrupa'da 106 yıllık geçmişe sahip otomobil parça tedarikçisi Johann Vitz GmbH de iflas başvurusunda bulunarak yeniden yapılanma sürecine girdi.

Alman otomotiv sektöründe "duyarlılık" hızla kötüleşiyor

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) dün Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin duyarlılığının kasımda sipariş eksikliği nedeniyle önemli ölçüde kötüleştiğini açıkladı.

Ifo, Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, konuya ilişkin "Sektör, geniş kapsamlı dönüşüm, yoğun rekabet ve zayıf bir ekonominin mevcut karışımında sıkışmış durumda. Otomotiv sektöründeki şirketlerin pandemi ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle 2021'in başından beri biriktirdiği dağ gibi siparişler işlendi. Yeni siparişler geliyor, ancak kapasiteyi kullanmak için yeterli değiller." yorumunu yaptı.

Otomotiv sektöründeki pek çok şirketin yeni eleman almaktan kaçındığı ya da işten çıkarmaları değerlendirdiğini belirten Wölfl, "Şirketler hala ticaret politikasının (Trump'ın başkanlığında) nasıl gelişeceğini görmeyi bekliyor." dedi.

Otomotiv sektöründe üretim kaydırma kararları, işten çıkarmalar ve kısa süreli çalışmaya geçişler istihdam için endişeye sebep olurken, bunun sanayisizleşme sürecine katkısı ise siyasileri baskı altında tutuyor.