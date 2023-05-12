Avrupa Sayıştayı: ECB'nin banka kredi riski yönetiminde boşluklar var

Avrupa Sayıştayı (ECA) yayınladığı raporda, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bankaların kredi riskini yönetme konusunda hoşgörülü davrandığını ve denetim önlemlerini yeterince yükseltmediğini belirtti. Raporda, ECB'nin özellikle en kötü performans gösteren bankalar söz konusu olduğunda, kredi riski konusunda bankalara çok hoşgörülü davrandığı vurgulandı.

Rapora göre, ECB, euro bölgesindeki en büyük yüzden fazla bankayı denetlemekte ve uzun süredir borç verenlerin bozulan borç riskini ciddiye almamaları, sorunları fark etmemeleri veya yeterli karşılık ayırmamaları gibi konulardan şikayetçi olmaktadır. Ancak ECA'nın raporu, sorunun sadece bankaların uyum eksikliğiyle sınırlı olmadığını, daha sistemik bir sorun olduğunu göstermektedir.

Rapora göre ECB, kendi kurallarını tutarsız bir şekilde uygulamakta, en yüksek riskli borç verenlere karşı hoşgörülü davranmakta, sermaye kararlarını geciktirmekte ve her zaman yeterli denetim kadrosuna sahip olmamaktadır. Rapor ayrıca, ECB'nin daha yüksek risklerle karşı karşıya kalan bankalara orantılı olarak daha yüksek sermaye gereksinimleri koymadığını ve gereksinimleri tutarlı bir şekilde önceden belirlenmiş aralıkların en altından seçtiğini belirtmektedir.