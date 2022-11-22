Avrupa, tavan fiyatta anlaşabilecek mi?

Avrupa Komisyonu, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bir yıl süreyle doğalgazda tavan fiyat uygulanmasını teklif etti. Tasarıda, tavan fiyatın ne olacağı ise yer almadı.

AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları, perşembe günü üst fiyat sınırının formülünü ve kesin tavan seviyesini müzakere edecek.

Doğalgaz fiyatlarının sınırlanması fikri, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında aylardır anlaşmazlık konusu.

Daha yüksek bir fiyat önerilebilir

Bir AB yetkilisi, Avrupa Komisyonu'nun tavan fiyat uygulamasını destekleyen ülkelerin istediğinden daha yüksek bir tavan fiyat önereceğini söyledi.

Tavan fiyat uygulamasını destekleyen diplomatlardan biri, çoğunluğun yılda birkaç kez devreye alınacak tavan fiyatın 150-180 euro/MWH bandında olmasını beklediğini belirtti.

İsminin gizli tutulması şartıyla konuşan diplomat, "Aksi takdirde, kağıt üzerindeki tavan fiyat uygulamada hiçbir zaman devreye alınmaz" dedi.

Tüm AB ülkelerinin oyu gerekiyor

Uygulamaya girmesi için tüm AB ülkelerinin oyu gereken tasarıya göre, piyasa düzeltme mekanizması, geçen ağustos ayında görülene benzer fiyat artışlarını önlemeyi hedefliyor.

Avrupa'da doğalgaz fiyatı için gösterge kabul edilen TTF vadeli kontratları geçen yaz 26 Ağustos'ta megawatt saat başına 314 euroya yaklaşmış, üst üste iki hafta boyunca megawatt saat başına 225 euronun üzerinde kalmıştı.