Avrupa ticaretinde ithalat baskısı: Hollanda’nın dış ticaret fazlası neden daraldı?

Avrupa ekonomisinin lojistik ve ticari omurgasını oluşturan dış ticaret pazarları, uzun yıllar boyunca istikrarlı ihracat fazlaları ve güçlü küresel tedarik zinciri ağları sayesinde makroekonomik dengelerini korumayı başardı. Ancak son dönemde küresel emtia borsalarındaki fiyat oynaklıkları ve enerji ithalat faturasının kronik bir şekilde büyümesi, bu yerleşik dış ticaret dengelerini sert bir kırılma noktasıyla karşı karşıya bıraktı. Nisan ayı itibarıyla dış ticaret fazlasının 7,958 milyar Euro bandına kadar gerilemesi, ithalat harcamalarındaki keskin tırmanışın sanayi kar marjlarına indirdiği en somut makroekonomik darbe oldu. Yapılan güncel değerlendirmeler, dış ticaret dengesindeki bu ani daralmanın geçici bir dönemsel dalgalanma olmadığını, doğrudan ithal girdi maliyetlerinde yaşanan yapısal bir yükseliş trendinin işareti olduğunu gösterdi.

Enerji ve kimya ithalatında kurumsal maliyet dalgası

Dış ticaret fazlasında yaşanan bu sert daralmanın en büyük yapısal nedeni, sanayi üretiminin devamlılığı için hayati önem taşıyan mineral yakıtlar, yağlayıcılar ve kimyasal ürün gruplarında yaşanan ithalat artışları oldu. Özellikle mineral yakıt ithalatının yıllık bazda %40,3 gibi olağanüstü bir oranda yükselmesi, ülkenin dış ticaret faturasını saniyeler içinde yukarı taşıyarak milyarlarca Euro’nun hammadde alımı için sınır dışına akmasını beraberinde getirdi. Şirketlerin üretim kapasitelerini korumak adına pahalı enerji girdilerine yönelmesi, toplam ithalat hacmini %7,6 artışla 59,762 milyar Euro’ya ulaştırırken, ihracattan elde edilen net kazancın içeride kalma oranını doğrudan baltaladı. Bu durum, sanayi üreticilerinin işletme giderlerinin dış ticaret dengesi üzerinde yarattığı en net baskı unsuru haline geldi.

İhracat yapısında petrol ürünleri ve hacim yanılsaması

Ticaret dengesinin ihracat tarafında ise yıllık bazda %5,6 oranında bir artışla 67,720 milyar Euro’luk bir satış hacmine ulaşılmasına rağmen, bu performans ithalattaki devasa yükselişi dengelemeye yetmedi. İhracat sepetinde özellikle işlenmiş petrol ürünlerinin payının %31,5 seviyesinde büyümesi dikkat çekerken, elektrikli makine ve taşımacılık ekipmanları da bu artışı destekleyen ana kollar arasında yer aldı. Ancak dış satımdaki bu büyümenin büyük oranda Avrupa Birliği dışı pazarlardaki %3,3'lük sınırlı kalışa karşılık Avrupa içi ortak gümrük pazarındaki %7'lik genişlemeden beslenmesi, ticaretin coğrafi olarak tek bir alana sıkıştığını ortaya koydu. Bu durum, küresel pazarlardaki talep zayıflığının ihracat gelirleri üzerinde yarattığı yanılsamayı net bir şekilde doğruladı.

Üretici güveninde gerileme ve Avrupa pazarlarının durgunluk etkisi

Hollanda’nın dış ticarete ve küresel tedarik zincirlerine olan yüksek bağımlılığı, kıtanın lokomotif ekonomisi olan Almanya’da sanayi üretiminin kalıcı bir şekilde daralmasıyla birleşince ticaret dengesinde yapısal bir çıkmazı tetikledi. Euro Bölgesi genelinde üretici güveninin negatif seyretmesi ve reel döviz kurlarındaki dalgalanmalar, dış ticaret koşullarını önümüzdeki dönem için de oldukça elverişsiz bir patikada tutmaya devam etti. İthalatın ihracattan daha hızlı büyümesi kurumsal nakit akışlarını ve ticaret finansmanı kanallarını doğrudan baskılarken, bu yeni maliyet yapısını rasyonel yönetemeyen ve ihracat pazarlarını çeşitlendiremeyen yapıların makro düzeyde kırılganlıklarını artıracağı netlik kazandı.