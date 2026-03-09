Avrupa ve ABD'de doğal gaz vadelileri yükseldi

ABD'de vadeli doğal gaz fiyatı yaklaşık %4 yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Nisan vadeli kontratlar New York Ticaret Borsası’nda (NYMEX) 13,5 cent artışla %4,2 yükselerek milyon İngiliz ısı birimi (mmBtu) başına 3,321 dolara ulaştı. Bu seviye, 6 Şubat’tan bu yana görülen en yüksek kapanışa işaret ediyor.

Yükselişte önümüzdeki hafta beklenen daha serin hava koşulları ve artan talep öngörüleri etkili oldu. Küresel enerji fiyatlarındaki sert artış ve İran savaşı nedeniyle arz endişeleri de fiyatları destekledi.

Katar’daki LNG üretiminin durmasıyla küresel arzın yaklaşık %20’si devre dışı kalırken, ABD piyasaları bu gelişmeden sınırlı etkilendi.