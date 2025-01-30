Avrupa Yatırım Bankası, güvenlik ve savunma yatırımını iki katına çıkaracak

AYB Başkanı Nadia Calvino, Brüksel'de bankanın faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AYB'nin 2024 yılında yüzde 90'ı AB içinde olmak üzere toplam 89 milyar euro yatırım yaptığını belirten Calvino, KOBİ'lere ve yeni şirketlere 14 milyar euroluk sermaye ve garanti sağladıklarını anlattı.

Calvino, ana önceliklerinin iklim bankası rollerini sağlamlaştırmak olduğunu vurgulayarak, "AYB, 2024 yılında toplam operasyonlarının yaklaşık yüzde 60'ını yeşil dönüşümü desteklemeye ayırdı." dedi.

"Biz bir savunma bakanlığı değil Avrupa'nın yatırım bankasıyız"

AYB, 2024 yılında Avrupa'nın güvenlik ve savunma sanayisine desteğini artırdı. Bu alanda yıllık yatırımını iki katına çıkararak 1 milyar euroya yükseltti." diyen Calvino, geçen yıl hem sivil hem de askeri kullanımlı proje ve teknolojilere önemli miktarda kaynak aktardıklarını ifade etti.

Calvino, güvenlik ve savunmaya yatırımlarını bu yıl da iki katına çıkararak 2 milyar euroluk rekor seviyeye yükseltmeyi planladıklarını bildirdi.

AYB'nin 2025'te temiz teknoloji, yapay zeka, sürdürülebilir konut ve iklim eylemi başta olmak üzere çeşitli alanlara toplamda 95 milyar euro yatırım yapmayı hedeflediğini anlatan Calvino, "Biz bir savunma bakanlığı değil Avrupa'nın yatırım bankasıyız." dedi.

AB ülkelerinin liderleri, geçen yıl AYB'nin borç ve yatırım politikasında değişiklik yapılarak bankanın savunma projelerine daha fazla finansman sağlamasını istemişti.

AB bankası olarak bilinen ve ortak projelere finansman sağlayan Lüksemburg merkezli AYB'nin mevcut kredi politikasında, savunma sanayisine doğrudan finansman sağlanması yer almıyor.

Bankanın, kredi verebileceği çift kullanımlı malların ise öncelikli olarak sivil amaca sahip olması gerekiyor.

Pek çok AB ülkesi, AYB'nin kredi politikasında değişiklik yapılmasını ve bankanın savunma alanına daha fazla destek sunmasını istiyor.