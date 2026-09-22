Avrupa'da akaryakıt krizi derinleşiyor: Macron'dan dikkat çeken standart önerisi

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Macron, böyle bir düzenlemenin rafinerilerin akaryakıt üretimini artırmasına imkan sağlayarak piyasadaki arz sıkışıklığının hafifletilmesine katkıda bulunabileceğini belirtti.

Macron'dan Brüksel'e akaryakıt çağrısı

BFMTV'nin, Macron'un Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektuba dayandırdığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı AB düzeyinde yeni bir adım atılmasını talep etti.

Özellikle çiftçiler ve balıkçıların artan maliyetler nedeniyle protestolar düzenlediği Fransa'da hükümet, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe çözüm arıyor.

Macron, bu kapsamda dizel ve gaz yağına yönelik yakıt kalitesi standartlarının belirli bir süre için gevşetilmesini önerdi.

Üretim kapasitesi yüzde 20'ye kadar artabilir

Macron'un değerlendirmesine göre, söz konusu standartların geçici olarak esnetilmesi rafinerilerde üretilebilecek akaryakıt miktarını yüzde 5 ila 20 arasında artırabilir.

Fransa Cumhurbaşkanı, arzın artırılmasının yanı sıra Avrupa'nın petrol ithalat kapasitesinin ve bölgedeki üretim imkanlarının güçlendirilmesine de katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Avrupa'nın enerji bağımlılığına dikkat çekti

Macron, önerisini Avrupa'nın enerji arzında yaşanan kırılganlıkla da ilişkilendirdi.

Hürmüz Boğazı çevresinde mart ayından bu yana devam eden gerilimin enerji piyasaları üzerindeki etkisine dikkat çeken Macron, Avrupa'nın enerji arzında Orta Doğu'ya önemli ölçüde bağımlı olduğunu belirtti.

Macron'a göre Orta Doğu, Avrupa'nın gaz yağı ithalatının yüzde 36'sını, dizel ithalatının ise yüzde 18'ini karşılıyor.

Fransa'da dizel fiyatı rekor seviyeye çıktı

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş Fransa'da özellikle tarım ve balıkçılık sektörlerinde maliyet baskısını artırdı.

Ülkede dizelin litre fiyatı 2,41 euro seviyesine yaklaşarak rekor kırarken, yüksek maliyetlere karşı bazı grupların protestoları devam ediyor.

Fransız hükümeti daha önce fiyat artışlarından etkilenen sektörlere yönelik destek paketleri açıklamıştı. Ancak açıklanan yardımların artan maliyetleri karşılamakta yetersiz kaldığı yönünde tepkiler de gündeme geldi.

Hürmüz gerilimi arz endişelerini artırdı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin yükselmesi, Basra Körfezi üzerinden dünya piyasalarına petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatına ilişkin endişeleri artırdı.

Avrupa'da akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle birlikte enerji arz güvenliği ve rafineri kapasitesi yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.