Avrupa'da büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Avrupa Birliği ekonomistleri, daha yüksek ABD tarifelerinin ihracatı etkilemesiyle Avrupa ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl daha önce beklenenden yavaş büyüyeceğini, enflasyonun ise daha hızlı düşeceğini öngörüyorlar.

Avrupa Komisyonu, "2025 İlkbahar Ekonomik Tahmini: Küresel Ekonomik Belirsizlik Ortamında Ilımlı Büyüme" başlıklı raporunu yayımladı.

Avrupa Komisyonu, tarifelerde daha fazla artışın bloğun ekonomisine daha fazla zarar vereceği konusunda uyardı; ancak savunma harcamalarının artması ve yıpranmış altyapıyı onarmak için Almanya'nın yatırım hamlesinin faaliyetleri artırabileceğini de söyledi.

Komisyon, Euro Bölgesi için GSYH'nin bu yıl yüzde 0,9 ve 2026'da yüzde 1,4 artmasını beklediğini, bunun 2024'te kaydedilen yüzde 0,4'lük büyümeden daha hızlı olacağını tahmin etti. Daha önce sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,6'lık genişlemeler öngörmüştü.

Trump’ın gümrük vergileri

AB'nin yürütme kolu olan Komisyon'un Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürü Maarten Verwey, "Öngörülemeyen bir ABD ticaret politikasının ortaya çıkardığı belirsizlik yakın vadede azalmayacak ve küresel görünüm üzerinde ağır bir yük oluşturuyor" dedi.

Komisyon'un tahminleri, ABD'nin AB'den yapılan ithalatların çoğuna uyguladığı tarifelerin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2 Nisan'da duyurulan ve ardından 90 gün boyunca durdurulan daha yüksek seviyeden ziyade yüzde 10'da kalacağını, otomobillere, çeliğe ve alüminyuma yüzde 25 oranlarının uygulanmaya devam ettiğini, ilaçlar ve mikroişlemcilerin ise muaf tutulduğunu varsayıyor.

Komisyon, bu yıl AB'den yapılan ihracat için büyüme tahminini Kasım ayında en son tahminlerini yayınladığında beklediği yüzde 2,2'den yüzde 0,7'ye düşürdü.

Enflasyonda düşüş hızlanacak

Daha yavaş büyümenin bir sonucu olarak, Komisyon artık Euro Bölgesi'nin enflasyon oranının daha önce olduğundan daha hızlı düşmesini bekliyor. Tüketici fiyatlarının 2026'da ortalama yüzde 1,7 oranında artacağını, bunun da Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefinin çok altında olacağını öngördü.

ECB ekonomistleri haziran başında yeni tahminler yayınlayacaklar ve eğer Komisyon'un düşüşünü takip edeceklerse, enflasyonu hedefte tutmak için borçlanma maliyetlerinde daha fazla kesintiye ihtiyaç olduğunu öne sürecekler.

Raporda Almanya için 2025 yılında büyüme beklenmezken, 2026 için tahmin yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e çekildi.

Fransa büyüme beklentisi 2025 yılı için yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya, 2026 yılı için yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e düşürüldü.