Avrupa'da doğal fiyatları düşüyor

Katar'ın Kızıldeniz üzerinden LNG sevkiyatını durdurmasının teslimat sürelerini uzatacağı endişelerine rağmen Şubat teslimi doğal gaz fiyatı 30,35 euro/MWh seviyesine kadar geriledi Şu sıralarda yüzde 3,64 düşüşle 30,45 euro seviyesinde.

Mart teslimi gaz fiyatı da yüzde 0,489 düşüşle 31,4 euro/MWh.

RBC Europe Ltd. analisti Adnan Dhanani yayınladığı araştırma notunda, "Avrupa Birliği genelinde gaz talebi 2023 yılında çatışma öncesi seviyelerin oldukça altında kaldı ve yılın büyük bir bölümünde zaten düşük olan 2022 seviyelerinin de altındaydı" dedi.

Avrupa'da yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı Cumartesi günü itibariyle yüzde 79,72. Almanya'da stok oranı yüzde 83,80, Fransa'da yüzde 72,65 ve İtalya'da yüzde 75,39 seviyesinde.