Avrupa'da doğal gaz fiyatı 2 yılın en yükseğinde

Gösterge vadeli işlemlerde gaz fiyatı %4,1'e varan bir artışla 58 euro/MWh seviyesine yükseldi.

Kuzeybatı Avrupa önümüzdeki günlerde dondurucu soğuklara hazırlanıyor, bu da ısınma talebini artırabilir ve şu ana kadar yıla hakim olan ralliye ivme kazandırabilir. Daha yüksek yakıt tüketimi, 2022'deki enerji krizinden bu yana yılın bu zamanı için zaten en düşük seviyede olan stokları daha da boşaltma riski taşıyor.

Geçen yılın bu döneminde %67 olan stokların dolulup oranı sadece %49,02'ye inmiş durumda.

Global Risk Management'ın baş analisti Arne Lohmann Rasmussen, "Avrupa Birliği'nin bahara çok düşük gaz stoklarıyla girme riski son birkaç haftada arttı. Piyasaya hakim olan yükseliş eğiliminin bir başka işareti olarak gaz opsiyonları, tüccarların Avrupa'da yükselen gaz fiyatlarına karşı koruma almak için acele ettiklerini ve stoklama sezonuna doğru arzda daha fazla kesinti beklediklerini gösteriyor. Tüccarlar ayrıca ABD gümrük tarifelerinin ve küresel ticaret ortaklarına yönelik tehditlerin etkisini de yakından takip ediyor" dedi,

Avrupa'nın doğal gaz ölçütü olan Hollanda TTF'de ön-ay vadeli kontratları 10:42'de %2,7 artışla megavat-saat başına 57,26 euro seviyesindeydi.