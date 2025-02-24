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Avrupa'da doğal gaz fiyatı düşmeye devam ediyor

Avrupa doğal gaz fiyatları, Avrupa Birliği'nin hava tahminlerinin daha sıcak olması ve Rusya-Ukrayna barış anlaşmasına yönelik iyimserlikle megavat saati 50 euronun altına düşmeye devam ediyor.

Haber Merkezi
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Avrupa'da doğal gaz fiyatı düşmeye devam ediyor
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Gösterge Hollanda TTF kontratı %3,9 düşüşle megavat saati 45,35 eurodan işlem görüyor. Gaz fiyatları Şubat ortasında güçlü talep ve hızla azalan stoklar nedeniyle son iki yılın en yüksek seviyelerine ulaşmış, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlamayı kabul etmesiyle keskin bir düşüş yaşamıştı.

JPMorgan analistleri, küresel doğal gaz ve LNG piyasasının daha sıcak hava tahminlerine rağmen hala sıkışık olduğunu söylüyor.

JPMorgan, Avrupa gaz düzenlemelerine ilişkin resmi bildirimin önümüzdeki hafta yapılmasının beklendiğini, ancak ön görüşmelerin depolama düzenlemelerinin daha esnek hale gelebileceğini gösterdiğini de ekliyor.

AB üyelerinin şu anda depolama tesislerini 1 Kasım'a kadar kapasitelerinin en az %90'ına kadar doldurmaları gerekiyor.

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