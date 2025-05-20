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Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi

Avrupa doğal gaz fiyatları, Başkan Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki iki saatlik görüşmenin önemli bir gelişme olmadan sona ermesinin ardından erken ticarette yükseldi.

Haber Merkezi
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Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi
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Gösterge Hollanda TTF kontratı %1,4 artışla megavat/saat başına 35,72 avrodan işlem görüyor.

Rusya, Ukrayna ile acil bir ateşkes konusunda anlaşamadı, ancak Trump daha sonra Moskova ve Kiev'in çatışmaları durdurmak için bir anlaşma üzerinde doğrudan görüşmelere devam edeceğini söyledi. Bu arada, arz tarafındaki bazı endişeler devam ediyor.

ANZ Research analistleri, “Son haftalarda, LNG kargoları talepteki geçici bir düşüş nedeniyle Asya'dan uzaklaştırıldı. Ancak, birçoğu kontratsız olan yeni alıcılar ortaya çıkıyor” dedi.

Analistlerine göre bu durum Tayland, Vietnam veya Filipinler gibi ülkelere LNG ithalatına yönelik talebi artırabilir.

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