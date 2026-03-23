Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi
Orta Doğu savaşının dördüncü haftasına girilmesi ve ABD ile İran arasındaki karşılıklı tehditların tırmanmasıyla birlikte Avrupa doğalgaz fiyatları sert yükselişini sürdürdü.
Referans fiyat niteliğindeki Hollanda TTF ön ay kontratı günün erken saatlerinde yüzde 3,9 artışla megavat saat başına 61,58 euroya ulaştı. Fiyatlar bu ay içinde yüzde 90'ın üzerinde yükseldi.
Yükselişin arkasında Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının durma noktasına gelmesi ve Katar'daki dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracat tesisinin hasar görmesi yatıyor.
AB doğalgaz depolama seviyeleri yüzde 28,48 seviyelerinde kalırken Avrupa ile Asya'lı alıcılar arasında LNG kargolarına yönelik rekabetin kızışması endişesi gündemdeki yerini koruyor.
ANZ analistleri, Asyalı LNG alıcılarının yüksek fiyatlar nedeniyle spot piyasada alım yapmaktan kaçındığını ancak aksaklıkların uzaması halinde bu tutumun sürdürülemez hale gelebileceği uyarısında bulundu.