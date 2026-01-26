Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükselişi sürdürüyor
Avrupa'da doğal gaz fiyatları, etkili olan soğuk havanın stokları azaltmaya devam etmesinin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu sabah, Avrupa için gösterge olan Hollanda TTF kontratında fiyat yüzde 7,4 artarak 42,30 euro/MWh seviyesine yükseldi.
Avrupa Birliği genelinde doğal gaz stokları 24 Ocak itibariyle yüzde 0,59 düşüşle %45,59'a geriledi.
Almanya'da stokların doluluk oranı yüzde 37,49, Fransa'da yüz de 36,38, İtalya'da yüzdte 60,84 ve Hollanda'da yüz de 31,07 seviyesinde.