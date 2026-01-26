Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükselişi sürdürüyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu sabah, Avrupa için gösterge olan Hollanda TTF kontratında fiyat yüzde 7,4 artarak 42,30 euro/MWh seviyesine yükseldi.

Avrupa Birliği genelinde doğal gaz stokları 24 Ocak itibariyle yüzde 0,59 düşüşle %45,59'a geriledi.

Almanya'da stokların doluluk oranı yüzde 37,49, Fransa'da yüz de 36,38, İtalya'da yüzdte 60,84 ve Hollanda'da yüz de 31,07 seviyesinde.