Avrupa'da doğal gaz fiyatları 5 haftanın dibinde

Avrupa'nın gaz fiyatları geçen aydan bu yana hava durumu değişimleri, dünya genelindeki üretim kesintileri ve jeopolitik risklerle piyasa duyarlılığını altüst ederek keskin hareketler gösterdi. Hedge fonları ve diğer spekülatörlerin pozisyonlarındaki hızlı değişiklikler oynaklığı artırdı.

Inspired Plc haftalık notunda, "Kısa vadeli gaz sözleşmeleri depolama ve hava durumu dinamiklerine karşı hassas kalmaya devam edecek" dedi. Danışmanlık şirketi, azalan stoklar konusundaki endişelerin fiyatlar için aşağı yönlü hareketi sınırlayabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği'ndeki depolama seviyeleri yüzde 33,97'ye indi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı 2022 krizinden bu yana en düşük seviyede bulunuyor. Bölgenin en büyük pazarı Almanya'daki yakıt tanklarında doluluk oranı ise yüzde 23,95'e indi. Fransa'da oran %24,50, İtalya'da %51,12 ve Hollanda'da yüzde 15,57 seviyesinde.

Avrupa'nın gaz referansı olan Hollanda'da mart vadeli TTF kontratları, Avrupa’nın gösterge fiyatı olarak, %4,4 düşüşle megavat-saat başına 31,07 eurodan işlem gördü.