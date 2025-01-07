Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi

ING'den Warren Patterson ve Ewa Manthey, “Artık piyasa Rusya'nın Ukrayna üzerinden boru hattı akışını durdurduğunu teyit ettiğine göre, geçen yıl boyunca rekor düzeyde net uzun pozisyon oluşturan spekülatörler masadan biraz risk almaya başlıyor olabilir” dedi.

Bu arada, sektör grubu Gas Infrastructure Europe'un verilerine göre, AB gaz depolarının %69,9'u dolu. Analistler, bu seviyenin hala genel olarak rahat olduğunu, ancak yaz enjeksiyon sezonu boyunca bu rezervleri yenileme sürecinin geçen yıla göre daha zorlu olmasının beklendiğini söylüyor.