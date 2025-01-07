Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi
Avrupa doğal gaz fiyatları, geçen hafta 50 avronun üzerine çıktıktan sonra Hollanda'nın gösterge TTF kontratının %0,8 düşüşle megavat saat başına 46,94 Euro'dan işlem görmesiyle birlikte daha da gevşedi.
ING'den Warren Patterson ve Ewa Manthey, “Artık piyasa Rusya'nın Ukrayna üzerinden boru hattı akışını durdurduğunu teyit ettiğine göre, geçen yıl boyunca rekor düzeyde net uzun pozisyon oluşturan spekülatörler masadan biraz risk almaya başlıyor olabilir” dedi.
Bu arada, sektör grubu Gas Infrastructure Europe'un verilerine göre, AB gaz depolarının %69,9'u dolu. Analistler, bu seviyenin hala genel olarak rahat olduğunu, ancak yaz enjeksiyon sezonu boyunca bu rezervleri yenileme sürecinin geçen yıla göre daha zorlu olmasının beklendiğini söylüyor.