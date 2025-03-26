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Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi

Avrupa doğal gaz fiyatları, Karadeniz'deki ateşkes görüşmeleri nedeniyle erken ticarette geriledi ve Hollanda TTF'de %1,3 düşüşle megavat saati 41 euroya geriledi.

Haber Merkezi
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi
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Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek bir çözüme yönelik herhangi bir ilerleme, stok seviyelerinin düşük olduğu bir dönemde Avrupa'ya bazı Rus gazı akışlarının yeniden başlaması için umutları artırıyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Sektör grubu Gas Infrastructure Europe'a göre AB depolarının sadece %33,9'u dolu.

Ancak ANZ Research analistleri, “Avrupa'daki alıcılar Rusya'dan tedarikte anlamlı bir artış göreceklerine şüpheyle yaklaşıyor. Dahası, AB'nin Rus LNG'sinin AB limanlarında aktarımını yasaklamasının Rusya'nın Yamal LNG'sinden kış teslimatlarını sekteye uğratacağına dair endişeler artıyor" değerlendirmesini yaptılar.

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