Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriliyor
Avrupa'da doğal gaz fiyatları, düşük talebin devam etmesinin bölgedeki stokların korunmasına yardımcı olmasıyla geriledi.
Hollanda TTF'de Ocak teslimi doğal gaz fiyatı 41,50 euro seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 5,25 düşüşle 41,7 euro seviyesinde.
Avrupa'nın kışı yüksek stok seviyesine kapatacağına dair güvenin artıyor olması fiyatları aşağı çekiyor.
Engie SA'nın EnergyScan analistleri, "Rüzgar üretimindeki güçlü artış ve sıcaklıkların yukarı yönlü revizyonu göz önüne alındığında" fiyatların Pazartesi günü megawatt-saat başına 40 €'nun altına düşebileceğini savunuyorlar.
Maxar Technologies'e göre, hafta sonuna doğru Londra'dan Berlin'e kadar hava ılımanlaşacak.
Hollanda TTF'de Şubat teslimi gaz fiyatı yüzde 2,94 düşüşle 42,61 euro seviyesinde.