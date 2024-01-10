Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriliyor

Hollanda TTF'de güne yüzde %3,1'e varan yükselişle başlayan Şubat teslimi gaz fiyatı, 31,35 euro seviyesinden 30,6 euroya geri geldi. Düne göre yüzde 1,58 düştü.

Mart teslimi gaz fiyatı yüzde 1,77, Nisan teslimi gaz fiyatı yüzde 1,13 düştü. Sırasıyla 30,55 ve 30,50 euro seviyesinde.

Yakıt tedariki Kızıldeniz'deki gerilimden şu ana kadar doğrudan etkilenmemiş olsa da Avrupa'daki gaz piyasaları genellikle alarm sinyallerine hızlı tepki veriyor. Katar'dan gelen sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyıcıları Avrupa'ya giden en kısa yol olan Süveyş Kanalı'ndan geçmeye devam ederken, çoğu nakliyeci Afrika çevresinde daha uzun yolculuklar yapmayı tercih ediyor.

Spark Commodities'in verilerine göre, Ocak ayının ilk günlerinde spot fiyatların düşmesiyle birlikte bu durum henüz daha pahalı sevkiyata dönüşmedi. Buna ek olarak, Asya'daki spot LNG fiyatları daha ılıman bir hava görünümü ve yüksek stoklar nedeniyle düşerek bölgeler arasındaki kargo rekabetini sınırladı.

Bu arada, tahminci Maxar Technologies Inc'e göre, ortalamanın altındaki sıcaklıklar Avrupa'da en az bir hafta daha devam edecek ve potansiyel olarak ısınma talebini artıracak. Bazı ülkeler önümüzdeki hafta ısınmaya başlayacak.