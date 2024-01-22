Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftaya düşüşle başladı
Avrupa doğal gaz fiyatları, talebin zayıf kalacağı endişelerinin Orta Doğu'da artan kargaşanın tetiklediği arz korkularına ağır basmasıyla birlikte yeni haftaya yüzde 5'ün üzerinde düşüşle başladı.
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi genelinde sanayi üretimindeki yavaşlama, bölgedeki gaz tüketimine ilişkin endişeleri yeniden alevlendirdi.
Hollanda TTF'de Şubat teslimi doğal gaz kontratları 26,61 euro/MWh seviyesine kadar geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 5,63 kayıpla 26,80 euro seviyesinde.
İngiltere'de vadeli doğal gaz kontratları %5,58 düşerek term başına 66.000 peniye geriledi.