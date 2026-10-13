Avrupa'da doğal gaz fiyatları savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyede

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Rusya'dan dizel ithalatı konusunda ABD ile Ukrayna arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve yaklaşan soğuk hava dalgasının etkisiyle sert yükseldi. Avrupa'nın referans doğal gaz fiyatı olan Hollanda TTF kontratları, megavatsaat başına 86,50 euroya ulaşarak İran savaşının başlamasından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Hollanda TTF doğal gaz kasım kontratında fiyat, üst üste altıncı işlem gününde yükselerek megavatsaat başına 86,50 euro seviyesine çıktı. Şu sıralarda da yüzde 2,04 artışla 86,07 euro seviyesinde bulunuyor.

Aralık vadeli kontratta fiyat yüzde 2 artışla 85,875 euro/MWh seviyesinde.

Fiyatlar, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik savaşı başlatmasından önceki seviyelerinin üzerine çıkarak savaş döneminin yeni zirvesini gördü.

İran savaşı öncesinde yaklaşık 32 euro seviyesinde bulunan Avrupa doğal gaz fiyatları, bu dönemde yüzde 170 yükseldi. Böylece fiyatlar, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından görülen dönemden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Doğal gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 74'ün altında

Avrupa'nın kış mevsimine düşük doğal gaz stoklarıyla girmesi, fiyatlardaki yükselişi destekleyen önemli unsurlardan biri oldu.

Bölgedeki doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 74'ün altında bulunuyor. Yılın bu döneminde normal kabul edilen doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 90 seviyesinde.

Avrupa'da kış dönemi doğal gaz tüketim sezonu 1 Ekim'de resmen başladı.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, düşük stok seviyelerinin Avrupa'yı yüksek doğal gaz fiyatlarına karşı savunmasız bıraktığını belirtti.

Hansen, sıcaklıklardaki küçük bir düşüşün bile fiyatları yükseltmeye yettiğini, bunun yaklaşan kış döneminin ne kadar zorlu olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Soğuk hava beklentisi doğal gaz talebini artırabilir

Hava tahminleri, önümüzdeki iki haftada özellikle Orta Avrupa'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyeceğine işaret ediyor.

Soğuk havanın konutların ısıtılması amacıyla kullanılan doğal gaz talebini artırması bekleniyor.